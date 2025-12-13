इच्छुकांचा उमेदवारीवर दावा
निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वीच गाठीभेटींवर भर
भाईंदर, ता. १३ (बातमीदार) : पालिका निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पक्षांकडून उमेदवारही नक्की झालेले नाहीत. असे असले तरी मिरा-भाईंदरमधील इच्छुकांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उमेदवारीसाठी इच्छुकांनी कंबर कसली आहे.
महापालिका निवडणुका जानेवारीत होण्याची अपेक्षा आहे. निवडणूक आयोगाकडून काही दिवसात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजप, काँग्रेस पक्षांकडून उमेदवारीसाठीचे अर्ज मागवले जात आहेत. निवडून येण्याची क्षमता, सामाजिक कार्याच्या चाचपणीनंतर पक्षाकडून उमेदवारी जाहीर होणार आहे; पण इच्छुकांनी मात्र आतापासूनच तयारीला सुरुवात केली आहे. मिरा-भाईंदरमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ दिसत आहे; मात्र भाजपमधील बहुतांश माजी नगरसेवकांनी आतापासूनच प्रचाराला सुरुवात केली आहे.
युती, आघाडीने धाकधूक
- पालिका निवडणूक चार सदस्यीय प्रभागानुसार होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळणार, असे इच्छुक उमेदवार एकत्रितपणे फिरताना दिसत आहेत. यापैकी काहींनी थेट मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे, तर काही ठिकाणी पदयात्रांमधून मैदानात असल्याचे दाखवून दिले जात आहे.
- गेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजप, शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले होते. त्यामुळे भाजपने बहुतांश सर्व जागांवर लढण्याची तयारी केली आहे. यंदा मात्र दोघांत युती होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये चांगलीच चलबिचल निर्माण झाली आहे.
