रायगडमध्ये पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी

रायगडमध्ये पंचायत राज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी
ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; विविध ग्रामपंचायतींना भेटी
अलिबाग, ता. ११ वार्ताहर ः महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाची संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत पथकाने महाड, तळा, म्हसळा, श्रीवर्धन, पोलादपूर आदी तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या.
या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण विकासाची गती वाढवणे, योजना प्रभावीपणे राबविणे आणि ग्रामपंचायतींची प्रशासनिक क्षमता अधिक सक्षम बनविणे हा आहे. भेटीदरम्यान पथकाने ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती घेतली. तसेच नागरिकांच्या गरजा, विद्यमान सुविधा आणि आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला. या अभियानांतर्गत पथकाने म्हसळा तालुक्यातील साळविंडे, खरसई, कणघर, पळसप, खामगाव, केलटे; पोलादपूर तालुक्यातील तुर्भे खुर्द व पाले; महाड तालुक्यातील तळोशी, घुरुपकोंड, चंभरखिंड, वरसगाव, वरंध; श्रीवर्धन तालुक्यातील वडवली, दिवेआगर, शेखाडी, कोलमंडला, गाणी, रानवली तर तळा तालुक्यातील वाशी हवेली, रहाटाड, भानंग, उसरखुर्द व पन्हेळी या ग्रामपंचायतींना भेट दिली.
अभियानांतर्गत निरीक्षण केलेले मुद्दे :
- ग्रामपंचायतीची प्रशासनिक क्षमता वाढविणे
- विविध विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
- सर्वांगीण ग्रामीण विकासाला चालना
- स्थानिक महसूल व आर्थिक स्रोतांची मजबुती
- ग्रामसभांच्या माध्यमातून नागरिकांचा वाढता सहभाग
- डिजिटल प्रशासन व ई-गव्हर्नन्सचा वापर
- पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकास उपक्रमांची अंमलबजावणी
- पारदर्शी, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख स्थानिक शासन
