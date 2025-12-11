कोशिंबळेत प्लॅस्टिकमुक्त स्वच्छता अभियानाला प्रतिसाद
कोशिंबळेत प्लॅस्टिकमुक्त स्वच्छता अभियानाला प्रतिसाद
ग्रामविकास कमिटीसह महिला मंडळाचा संयुक्त उपक्रम
माणगाव, ता. ११ (वार्ताहर) ः माणगाव तालुक्यातील कोशिंबळे/तळे गावात ग्रामविकास कमिटी व महिला मंडळाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून राबविण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकमुक्त स्वच्छता अभियानाला ग्रामस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. गावभर विखुरलेला प्लॅस्टिक व इतर घनकचरा गोळा करून परिसर स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचा संकल्प या उपक्रमातून प्रत्यक्षात उतरला. या मोहिमेचे कौतुक ग्रामस्थांसह सामाजिक संस्थांकडूनही होत आहे.
या अभियानावेळी घराघरातून, सार्वजनिक जागांमधून, तसेच रस्त्यालगत साचलेला प्लॅस्टिक कचरा जमा करून त्याचे वर्गीकरण करण्यात आले. या मोहिमेत यशवंत बक्कम, बापू बक्कम, सुभाष शिंदे, प्रदीप बक्कम यांसह अनेक स्वयंसेवकांनी मेहनत घेऊन सक्रिय भूमिका बजावली. गावातील महिला मंडळाचा सहभाग हे या उपक्रमाचा विशेष भाग ठरला. महिलांनी मोठ्या उत्साहाने स्वच्छता मोहिमेत भाग घेतला आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती केली. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्याचे संदेश देत त्यांनी गावातील नागरिकांशी संवाद साधला. परिणामी, प्लॅस्टिकमुक्त गाव या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आधार मिळाला. स्वच्छता मोहिमेअंती गावाचा चेहरामोहरा बदलला असून नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना आहे. सामाजिक संस्थांकडून व ग्रामस्थांकडून ग्रामविकास कमिटी आणि महिला मंडळाचे कौतुक होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.