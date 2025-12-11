ख्रिस्मस ट्री ने दादर माहीमची बाजारपेठ गजबजली
मुख्य बाजारपेठांमध्ये नाताळची लगबग
ख्रिस्मस ट्रीने दादर, माहीमची बाजारपेठ गजबजली
प्रभादेवी, ता. ११ : नाताळ सणासाठी शहरातील मुख्य बाजारपेठांमध्ये विविध आकारातील ख्रिसमस ट्री, बेल, रिंग विक्रीसाठी दाखल झाल्या आहेत. सजवलेल्या आकर्षक अशा ख्रिसमस ट्रीने दादर, माहीम, वांद्रे व इतर ठिकाणच्या बाजारपेठा बहरून गेल्या आहेत.
नाताळ काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना नाताळच्या सणानिमित्त घरी सजावटीसाठी लागणारे साहित्य आणण्यासाठी ख्रिस्ती बांधवांची लगबग सुरू झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. सध्या दादर तसेच माहीम चर्च येथे विक्रीसाठी आलेल्या वेगवेगळ्या प्रकरतील ख्रिसमस ट्री त्याला लावलेले लाल, सोनेरी, चंदेरी बेल्स, रिंग, स्नो तसेच सजावटीच्या वस्तूंनी ग्राहकांचे लक्ष वेधले आहे. पारंपरिक व सजावट केलेल्या ख्रिसमस ट्री, लाइट तोरण असलेली ख्रिस्मस ट्रीची किंमत १०० रुपयांपासून नऊ हजार रुपयांपर्यंत बाजारात उपलब्ध आहे, तर हाउस व स्टॅचू १,००० ते ४,५०० पर्यंत उपलब्ध आहेत.
नाताळच्या सणात स्टार कंदिलाला खूप महत्त्व असते. प्रत्येक ख्रिस्ती बांधवांच्या घरात कंदील लावलेला दिसून येतो. अशा वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी कंदिलांनी दादर व माहीम रंगीतमय झाले आहे
विविध प्रकारची लाइटची तोरणे, विजेची बचत करणारी शोभेची तोरणे बाजारात विक्रीसाठी आली आहेत. त्याचप्रमाणे सजावटीसाठी फ्लॉवर, रिंग, शोभिवंत फुले यांनीदेखील बाजार फुलून गेला आहे.
बच्चेकंपनीला सांताक्लॉजचे आकर्षण
नाताळाच्या सणात बच्चेकंपनीला आकर्षण असते ते सांताक्लॉजचे. सांताक्लॉजच्या मास्कला आणि टोपीला मोठी मागणी असते. मास्क आणि टोपी ठिकठिकाणी विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे दिसून येत आहे. नाताळच्या खरेदीसाठी सुरुवात झाली असून, बुशी ग्रीन ख्रिसमस ट्री, पाइप कोन ट्री, जर्मन स्नो ख्रिसमस ट्री वेगवेगळ्या आकारामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
