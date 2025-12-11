विक्रोळीत हुनर फेस्टिव्हल
विक्रोळीत हुनर फेस्टिव्हल
घाटकोपर, ता. ११ (बातमीदार) ः विक्रोळीतील विद्याविकास एज्युकेशन सोसायटी व विकास महाविद्यालयाच्या संयुक्त उपक्रमातून विद्यार्थ्यांच्या कल्पकता, कला आणि कौशल्याचे दर्शन घडवणारा हुनर फेस्टिव्हल २०२५ आणि युवकांच्या ऊर्जेला दिशा देणारा विकास महाविद्यालयाचा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव जल्लोष २०२५चे आयोजन करण्यात आले आहे. हुनर फेस्टिव्हल २०२५चे शुक्रवारी (ता. १२) आणि शनिवारी (ता. १३) सकाळी १० ते रात्री ९ वाजेपर्यंत होणार आहे. तर जल्लोष २०२५ विकास महाविद्यालयाचा सांस्कृतिक उत्सव बुधवारी (ता. १७) आणि गुरुवारी (ता. १८) सकाळी ११ ते संध्याकाळी ८ वाजेपर्यंत होणार आहे. या दुहेरी महोत्सवात कला व हस्तकला प्रदर्शन, नाट्य व रंगमंचीय सादरीकरणे, संगीत-नृत्य कार्यक्रम, कौशल्य स्पर्धा व उपक्रम, नवोन्मेषी विद्यार्थी प्रकल्प, मनोरंजन यांची रंगतदार मेजवानी अनुभवता येणार आहे.
