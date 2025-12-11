तुर्भेमध्ये मानवी हक्क दिनानिमित्त चर्चासत्र
तुर्भेमध्ये मानवी हक्क दिनानिमित्त चर्चासत्र
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : मानवी हक्क दिनानिमित्त तुर्भे पोलिस ठाण्याच्या वतीने नवी मुंबई महानगरपालिका शाळा क्रमांक १११, तुर्भे स्टोअर येथे विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृतीपर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. समाजातील तळागाळातील नागरिकांपर्यंत मानवी हक्कांची माहिती पोहोचावी व जागरूकता वाढावी, या उद्देशाने हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
कार्यक्रमादरम्यान तुर्भे पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गजानन कदम यांनी विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मार्गदर्शन केले. त्यांनी मानवी हक्कांची संकल्पना, पोलिस दलाचे कार्य, सायबर सुरक्षा, गुन्हे प्रतिबंध, व्यसनमुक्ती, अमली पदार्थ विरोधी उपाय, आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठीचे मार्ग, ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा, तसेच महिला–मुलींच्या सुरक्षेबाबत सविस्तर माहिती दिली.
नवी मुंबई पोलिस व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करण्याचे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. तत्काळ मदतीसाठी डायल ११२ आणि सायबर फसवणूक झाल्यास सायबर हेल्पलाइन १९३० हे क्रमांक विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी लक्षात ठेवावेत, असे आवाहन करण्यात आले.
हा कार्यक्रम तुर्भे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला.
कार्यक्रमास जवळपास ९० विद्यार्थी, शिक्षक, तसेच गोपनीय विभागाचे प्रताप दरगुडे उपस्थित होते. याबाबतची माहिती पोलिस अरुण थोरात यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.