उल्हासनगरातील व्यापाऱ्यांची ८४ लाखांची फसवणूक
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : कॅम्प नंबर ५ येथील व्यापाऱ्यांना गुजरातमधून कमिशनवर कपडा आणण्याचे प्रलोभन दाखवून दलालाने ८४ लाखांची फसवणूक केली असल्याचा प्रकार उघडकीस झाला. याप्रकरणी हिललाइन पोलिसांनी तरुण बुलचंदाणी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प नंबर पाच येथील कपडा व्यापारी कमल केशवाणी यांच्यासह अन्य व्यापाऱ्यांकडे तरुण बुलचंदाणी या दलालाने अहमदाबाद येथे कमिशनवर कपडा आणून देतो, असे सांगितले, मात्र कोणत्याही कपड्याची मागणी दिलेली नसताना त्याने सप्टेंबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या दरम्यान कमल केशवाणी, दीपक अहुजा, प्रदीप आहुजा, सुरेशलाल केशवानी, विजय आहुजा, रमेश बलराजन, बलराम हरिसिंधानी यांच्या जीएसटी क्रमांकाचा गैरवापर करून अहमदाबाद येथील कंपन्यांतून एकूण ८४ लाखांचा माल भूमी ट्रान्स्पोर्टमार्फत उल्हासनगर येथे आणला. हा माल बुलचंदानी याने येथील व्यापाऱ्यांना न देता परस्पर दुसऱ्यांना विकून फसवणूक केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.