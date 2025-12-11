करावे गावात सीबीएसई शाळा सुरू करण्याची मागणी
करावे गावात सीबीएसई शाळा सुरू करण्याची मागणी
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : करावे गावातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणींचा विचार करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने करावे गावात नवीन सीबीएसई शाळा सुरू करण्याची मागणी महानगरपालिकेकडे केली आहे. करावे विभागातील पालकांचा मुलांना सीबीएसई पद्धतीच्या शाळेत शिक्षण देण्याकडे वाढता कल पाहता शहरात उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या अपुरी पडू लागली आहे. सध्या सीवूड सेक्टर-५० (पश्चिम) येथे पालिकेची ९३ क्रमांकाची सीबीएसई शाळा कार्यरत आहे, मात्र करावे गावापासून या शाळेचे अंतर जास्त असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी, या परिसरातील मुलांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पालकांकडून वारंवार समोर येत आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांनी महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संघरत्न खिल्लारे आणि शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. करावे गावाच्या हद्दीतच नव्या आणि सक्षम पायाभूत सुविधांसह सीबीएसई शाळा उभारली गेल्यास स्थानिक मुलांचे शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल होईल, असे कदम यांनी सांगितले. या मागणीला महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत विषयाचा गांभीर्याने विचार करून लवकरच प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल, अशी प्राथमिक माहिती दिली. पालिकेने योग्य निर्णय घेतल्यास येत्या काळात करावे गावातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
या शिष्टमंडळात मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांच्यासह मनविसे विभागसचिव शंकर घोंगडे-पाटील, मनसे शाखाध्यक्ष गणेश पाटील, उपशाखाध्यक्ष संतोष मोटे, किरण बेडेकर, राजेश शिर्के, अनिकेत शिरे आणि मनसे सैनिक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.