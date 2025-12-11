सोसायटीचा मैला थेट नाल्यात
वसई-विरार महापालिका परिसरातील प्रकार
विरार, ता. ११ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापनाची अंमलबाजावणी होत नाही. कचरा व्यवस्थापनाचा दर्जा ढासळलेला असताना पालिका क्षेत्रातील रहिवासी सोसायट्यांचा जमा होणारा मैला सांडपाणी पुनप्रर्किया केंद्राऐवजी थेट नाल्यात सोडण्यात येत आहे.
वसई-विरार शहर महापालिकेद्वारा सांडपाण्यावर ‘प्रक्रिया केंद्रात` प्रक्रिया केली जात असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. शहरातील रहिवासी संकुलांच्या सेप्टीक टँकमधून मैला जमा करण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने कोट्यवधींच्या सक्शन कम जेटिंग मशीन खरेदी केल्या आहेत. मागणीनंतर एक हजार रुपये मूल्य आकारून महापालिका रहिवासी सोसायटींना सेवा देते. नालासोपारा-प्रगतीनगर येथील मोठा नाला तसेच विरार-मनवेलपाडा नॅशनल स्कूल परिसरातील भूमिगत गटारांशेजारी सक्शन कम जेटिंग मशीनमधून मैला सोडण्यात येतो. रात्रीच्या अंधारात असे प्रकार चालतात.
दंडाची रक्कम सव्वाशे कोटी
- या अभियानांतर्गत शहरे हागणदारीमुक्त करणे, घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत ‘स्वच्छ’ करणे अशा बाबींचा समावेश आहे. शहर कचरामुक्त होण्याकरता स्वच्छतेत क्रमाक्रमाने आणखी सुधारणा होण्यास्तव शहरांना तारांकित मानांकन देण्याबाबतची नियमावली केंद्र शासनाने तयार केली आहे.
- पालिका क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन होत आहे. कचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी पुनप्रर्किया होत नसल्याने हरित लवादाने पालिकेला प्रतिदिन साडेदहा लाखांचा दंड ठोठावलेला आहे. आजमितीस या दंडाची रक्कम सव्वाशे कोटी इतकी झाली आहे.
शहरात जमा झालेला मैला सांडपाणी पुनप्रर्किया केंद्रात सोडण्याऐवजी थेट शहरातील नाल्यांत सोडणे गंभीर बाब आहे. याबाबत तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. याबाबत आरोग्य विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले आहे.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त, वसई-विरार पालिका
