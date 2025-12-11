आज लघु व मध्यम उद्योगांसाठी परिषद
आज लघु व मध्यम उद्योगांसाठी परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारी तळोजा इंडस्ट्रीज आणि एसएमई समिट ही परिषद शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी २ वाजता तळोजा येथे पार पडणार आहे. या परिषदेला एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन यांच्या संयुक्त आयोजन लाभले असून फेडरेशन ऑफ इंडियन एसएमई असोसिएशन्स, एसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, टिमा आणि एसएमई इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ इंडिया या संस्थांचे सहकार्य मिळाले आहे. प्रमुख पाहुणे म्हणून एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया व महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे संस्थापक-अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन अध्यक्ष सतिश शेट्टी आणि चेअरमन जयश्री गल्वा उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेत सहाय्यक पोलिस आयुक्त विक्रम कदम उद्योजक व व्यावसायिकांना कायदा व सुव्यवस्था विषयक प्रश्नांवर मार्गदर्शन करतील. सिडबीचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक डी. प्रसाद राव उत्पादक व निर्यातदारांसाठी वित्तीय सहाय्य व योजनांची माहिती देणार आहेत.
