रेल्वे सेवांचा विस्तार करा
रेल्वेसेवांचा विस्तार करा
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांची रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी
पालघर, ता. ११ : पालघर हा झपाट्याने विकसित होणारा जिल्हा आहे. येथे नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने रेल्वेसेवा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. प्रवासीवर्गाला रेल्वे प्रवास कष्टप्रद होऊ लागल्याने जिल्ह्यामध्ये रेल्वेसेवेचा विस्तार करावा, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्यावा, काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना दैनंदिन थांबा मिळावा, अशी मागणी खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे. बुधवारी त्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत जिल्ह्यातील रेल्वेसेवा वाढवण्याची मागणी केली.
पहाटे ४ वाजताची डहाणू-चर्चगेट लोकलसह बांद्रा-गाझीपूर एक्स्प्रेस, बांद्रा-सुरत इंटरसिटी, शताब्दी एक्स्प्रेस, वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्यांना पालघर येथे थांबा देण्यासाठी आणि काही सेवांना दैनंदिन करण्याची मागणी सवरा यांनी केली आहे.
पालघरमध्ये औद्योगिक वसाहतीसह महत्त्वपूर्ण प्रकल्प येत आहेत. तेथे काम करणाऱ्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांसह गुजरात व उत्तर भारतातील लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बांद्रा-सुरत इंटरसिटी एक्स्प्रेस आणि बांद्रा-गाझीपूर एक्स्प्रेस या दोन्ही गाड्यांना पालघरमध्ये थांबा देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली.
इंदोर दौंड एक्स्प्रेसला पालघर येथे, तर बांद्रा भावनगर एक्स्प्रेसला वसई, विरार व पालघरला थांबा मिळावा, यासह दादर एकता नगर एक्स्प्रेस पालघरला थांबवल्यास विद्यार्थी आणि पर्यटनासाठी मोठी मदत मिळेल, असे खासदार सवरा यांनी रेल्वेमंत्री वैष्णव यांना सांगितले.
संध्याकाळी डहाणू-विरार लोकल आवश्यक
पालघर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वर्ग येथून प्रवास करीत असतो. त्यासाठी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना येथे थांबा आवश्यक आहे. यासह स्थानिक पातळीवर पहाटे ४ वाजता असलेली डहाणू-चर्चगेट लोकल, संध्याकाळची प्रवासी गर्दी कमी करण्यासाठी ६ ते ६.१५ दरम्यानची डहाणू-विरार लोकल आवश्यक असून, त्यावर तातडीने विचार करावा, अशी मागणी खासदारांनी चर्चेदरम्यान केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.