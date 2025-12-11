बावलीच्या तरुणाचा पाणीटंचाईवर सखोल अभ्यास
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता
पोलादपूर, ता. ११ (बातमीदार) : पोलादपूरसारख्या डोंगराळ आणि दुर्गम भागात राहून शिक्षण घेतलेल्या बावली गावातील अनीश शिंदे या तरुण आर्किटेक्टने ग्रामीण पाणीटंचाईवर केलेला सखोल अभ्यास नुकताच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त झाला आहे. मुंबई विद्यापीठातून आर्किटेक्चरची पदवी नुकतीच संपादित केलेल्या अनीश यांनी संपूर्ण पोलादपूर तालुक्यातील पाण्याची उपलब्धता, पुरवठा पद्धती आणि पाणीटंचाईमुळे होणारे सामाजिक व सांस्कृतिक परिणाम यांचा विस्तृत अभ्यास केला.
पाण्याअभावी केवळ दैनंदिन अडचणीच निर्माण होत नाहीत, तर गावांमधील सामाजिक एकता, परंपरा आणि सांस्कृतिक मूल्येही कमकुवत होतात, असेही या संशोधनात त्यांनी दाखवले. त्यांच्या निरीक्षणांवर आधारित हा शोधनिबंध ‘अर्बन डिझाइन लॅब’ या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सादर करण्यात आला असून, तेथे त्यांच्या कामाला विशेष दाद मिळाली आहे.
अनीश शिंदे यांनी हा संपूर्ण अहवाल मंत्री भरत गोगावले यांच्यासमोर सादर केला असून, ग्रामीण भागासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रत्यक्षात राबवता याव्यात यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. गावागावातील पाणी समस्येचे खरे स्वरूप आणि त्यावरील उपाय स्पष्ट करणारे हे संशोधन ग्रामीण विकासासाठी दिशादर्शक ठरत आहे. तरुण वयात ग्रामीण भागासाठी केलेला हा उपयुक्त अभ्यास अनीश शिंदे यांना मिळालेली आंतरराष्ट्रीय मान्यता ही पोलादपूर तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे.
