महात्मा गांधी विद्यालयात जागतिक दिव्यांग दिन साजरा
अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये जागतिक दिव्यांग दिन अपंग विकास सेवा संस्थेच्या वतीने महात्मा गांधी विद्यालयात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. तसेच, प्राथमिक ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि पाच दिव्यांगांना व्हीलचेअर देण्यात आल्या.
अरविंद वाळेकर यांनी दिव्यांग बांधवांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच समाजातील सर्वांनी शक्य तितके सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. शिवसेनेकडूनही दिव्यांग बांधवांना आवश्यक ते समर्थन दिले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. यावेळी मिलिंद दत्तात्रय धलपे, शबाना इब्राहिम शेख, तनिष्का राकेश भालेराव, भाग्यलक्ष्मी राजू पुजारी आणि अलका जाधव यांना व्हीलचेअरचे वाटप करण्यात आले. तर उमेश मोहन पटेल यांना चालण्यासाठी आवश्यक ‘स्टिक’ वितरित करण्यात आली.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या मनोरंजनासाठी विश्वास जाधव यांच्या आर्केस्ट्रा ठेवला होता. विविध हिंदी गीतांवर कलाकारांनी सादर केलेल्या नृत्यामुळे कार्यक्रमाला रंगत आली.
कार्यक्रमाला शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर आणि माजी नगराध्यक्षा मनीषा वाळेकर यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली. प्रदीप झा, नगर परिषद प्रतिनिधी व त्यांच्या पत्नी, अंबरनाथ मुस्लिम जमातचे मेहेर सलीम चौधरी, एलआयसी सल्लागार सलील झवेरी, रोटरी सदस्य हितेश कोठारे यांचे वडील, रजपूत (डॉल्फिन बॅक), कांतीबाई नगडा, कल्याण राष्ट्रीय अपंग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक भोईर, मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष धनंजय गुरव, भटके विमुक्त संघटनेचे अध्यक्ष सुंदर डांगे, प्रमोद पांडे आणि संजय चव्हाण (कल्याण) उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी संस्थेचे संस्थापक किशोर धुमाळ, सचिव दाविद संधाटे, अध्यक्षा कल्पना धुमाळ, उपाध्यक्ष शंकर दोडके, हिराप्पा श्रावणे, हनुमंता चलवादी, चंद्रकांत थोरात, नंदकुमार सासे, प्रवीण महाजन आणि सर्व सदस्यांनी परिश्रम घेतले.
विद्यार्थिनींना धनादेश
अकरावी ते ग्रॅज्युएशन शिक्षण घेत असलेल्या तनिष्का भालेराव, सृष्टी पारंगणे, कावेरी विनोद जाधव, वैभवी अनिल कदम आणि साक्षी नंदकुमार सासे या विद्यार्थिनींचा धनादेश देऊन सत्कार करण्यात आला.
