कळव्यात परप्रांतीय फेरीवाल्यांची दादागिरी!
रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण
कळवा, ता. १२ (बातमीदार) ः कळवा रेल्वे स्थानक परिसरात बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करताना रेल्वे सुरक्षा कर्मचाऱ्याला मारहाण झाली. ही घटना शुक्रवारी (ता. १२) घडली. स्थानकातून बाहेर पडल्यावर रस्त्यात अडथळा निर्माण करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येत होती. बेकायदा फळांची दुकाने व भाजीपाला व सरबत अशी दुकाने रस्त्यावर लावून व्यवसाय करतात. शुक्रवारी सायंकाळी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कर्मचारी कारवाईसाठी गेले असता तेथील काही फेरीवाल्यांनी शिवीगाळ करून त्यातील एक कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. वेळीच इतर सुरक्षा जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत या फेरीवाल्यांना ताब्यात घेतले.
