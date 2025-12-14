हळदीकुंकू, सहलीची मतदारांना भुरळ
वाशी, ता. १४ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच विविध इच्छुक उमेदवारांकडून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील अनेक विभागांमध्ये महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तसेच तरुण मतदारांना लक्षात घेऊन हळदी-कुंकू समारंभ, सहली, देवदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाला मोठी चालना मिळाली आहे.
शहरातील पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या प्रलंबित प्रश्नांकडे निवडणुका जवळ येताच पुन्हा लक्ष वेधले जात आहे. अनेक इच्छुक आता नागरिकांच्या भेटीगाठी वाढवून समस्या सोडवण्याची आश्वासने देत आहेत. शहरातील विविध प्रभागांत खास महिलांसाठी हळदी-कुंकू कार्यक्रम, खेळांचे आयोजन, सौंदर्य स्पर्धा आणि स्नेहमेळावे आयोजित केले जात आहे. मतदानाच्या जाणीवा वाढविण्याच्या नावाखाली हे कार्यक्रम इच्छुक उमेदवारांच्या प्रचाराची स्पष्ट झलक देत आहेत. अनेक ठिकाणी महिलांसाठी साड्या, भेटवस्तू देण्यात येत असून, या कार्यक्रमांना उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे.
नवी मुंबईत महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने शहरभर राजकीय हालचालींना वेग आला असून, पक्ष व इच्छुक उमेदवारांच्या नागरिकांशी संपर्क मोहिमा अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. आगामी दिवसांत या कार्यक्रमांना आणखी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
‘लाडकी बहीण’कडे विशेष लक्ष
राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव नवी मुंबईत स्पष्ट जाणवत असल्याने काही राजकीय गट या योजनेचा प्रचार महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम घेत आहेत. महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या लाभांविषयी माहिती देण्यासाठी मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जात असून, या माध्यमातून त्यांच्याशी सुसंवाद वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
तरुणांसाठी स्पर्धा, सहली
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देवदर्शन सहली, धार्मिक स्थळांना भेटी, मोफत वैद्यकीय शिबिरे, नाश्ता व जेवणाची व्यवस्था अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तरुणांसाठी रिसॉर्ट सहली, क्रिकेट सामने, विविध आकर्षक क्रीडा स्पर्धा आणि मनोरंजनपर उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न इच्छुकांकडून सुरू आहे.
