निवडणुकीसाठी पनवेल महापालिका प्रशासन सज्ज
खारघर, ता. १३ (बातमीदार) : पुढील आठवड्यात राज्यातील महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. पालिका हद्दीत जवळपास ६६१ मतदान केंद्रांची पाहणी करण्यात आली आहे. केंद्रनिहाय सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची नेमणूक जवळपास पूर्ण झाल्याचे पालिका निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पनवेल महापालिकेची पहिली निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. पुढील महिन्यात होणारी पालिकेची ही दुसरी निवडणूक आहे. २०१७ मधील झालेल्या निवडणुकीत चार लाख २५ हजारांहून अधिक मतदार होते. त्यात शहरी भागात जवळपास साडेतीन लाख, तर ग्रामीण भागात जवळपास ७५ हजार मतदार होते. त्या वेळी ५७० मतदान केंद्रे होती, मात्र गेल्या सात वर्षांत पालिका हद्दीत मतदारसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेनुसार जवळपास पाच लाखांहून अधिक मतदार आहेत.
निवडणूक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिका हद्दीत जवळपास ६६१ मतदान केंद्रांची पाहणी करण्यात आली असून, मतदान केंद्रनिहाय सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची नेमणूक जवळपास पूर्ण झाले आहे. पुढील आठवड्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल महापालिकांसह राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या निवडणुकीचा बिगुल कधीही वाजूू शकते. त्यामुळे पनवेल महापालिका प्रशासन निवडणुकीसाठी सज्ज झाली आहे.
पालिकेकडे २९ हजार हरकती प्राप्त
पालिका हद्दीत गेल्या सात वर्षांत मतदारसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यानुसार पालिका निवडणूक विभागाने प्रारूप मतदार यादी जाहीर केल्यानंतर सर्वच पक्षांनी केलेल्या तक्रारीनुसार सुमारे २९ हजार ४२३ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. यातील बहुतांश हरकती या दुबार मतदारांबाबत असून, निवडणूक विभागाने बीएलओंमार्फत समक्ष चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिका निवडणुकीची अंतिम मतदार यादी १५ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.
