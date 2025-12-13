खारघर डोंगरावरील आगीमुळे वनसंपदा नष्ट
खारघर, ता. १३ (बातमीदार) : खारघरमधील डोंगरावर समाजविघातक व्यक्तींकडून आठवड्यातून दोन वेळा आगीच्या घटना घटल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. खारघरमधील बेलपाडा डोंगरावर शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारस ओवे डोंगरावर पुन्हा अज्ञात व्यक्तीने लावलेल्या आगीत शेकडो रोपटी खाक झाली.
खारघरमधील सेक्टर पाच बेलपाडा डोंगरावर सोमवारी (ता. ८) अज्ञात व्यक्तीने सायंकाळी आग लावल्याने शेकडे झाडे जळून नष्ट झाली होती. ही आग बेलपाडा वाडीपर्यंत पोहोचली होती. या वेळी अग्निशमन जवानांनी वेळीच आग आटोक्यात आणल्याने पुढील अनर्थ टळला होता. खारघर सेक्टर ३५ तळोजा कारागृहालगत असलेल्या डोंगरावर परिसरातील पर्यावरणप्रेमींनी मोठ्या प्रमाणात रोपलागवड करून संगोपन करण्याचे काम करण्यात येत आहे. या झाडांची हानी होऊ नये, म्हणून पर्यावरणप्रेमींनी रोपट्यांसभोवती पाणी देण्याची व्यवस्था केली आहे; मात्र शुक्रवारी सायंकाळी अज्ञात व्यक्तीने लावलेल्या आगीत शेकडो झाडे खाक झाली. काही जागरुक नागरिकांनी खारघरच्या अग्निशमन केंद्राला माहिती दिल्यावर जवानांनी आग आटोक्यात आणली. या वेळी खारघरमधील काही पर्यावरणप्रेमींनी आग विझविण्यासाठी मेहनत घेतली. वन विभागाने या परिसरात गस्त वाढवण्याची मागणी होत आहे.
