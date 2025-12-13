कृषी अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांशी चर्चा
विक्रमगड (बातमीदार) ः तालुक्यातील दादडे येथे उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल जितकर यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. दादडे येथील राष्ट्रीय कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रक्षेत्र येथे उपविभागीय कृषी अधिकारी जितकर यांनी भेट देऊन प्रकल्पातील राबवलेल्या बाबींची तपासणी करून पाहणी केली. या वेळी तालुका कृषी अधिकारी विक्रमगड जगदीश दोंदे, कृषी अधिकारी सुनील पारधी, उपकृषी अधिकारी महेश शितोळे, उपकृषी अधिकारी एस. गावित, कृषीसेवक पी. एस. गावित उपस्थित होते.
