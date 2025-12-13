खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल
खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल
राधाकृष्ण विखेंवर मार्कुस डाबरे यांची टीका
विरार, ता. १३ (बातमीदार)ः राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात वसई-विरारमधील दहशत भाजपने संपवली, असे विधान केले होते. या विधानाचा हरित वसई संरक्षण समितीचे अध्यक्ष मार्कुस डाबरे यांनी समाचार घेतला.
वसई-विरारमधील दहशतीविरोधात २५ वर्षांपूर्वी दिवंगत फादर फ्रान्सिस डिबेटो यांच्या नेतृत्वात ख्रिस्ती समुदायाने एकत्र येत ‘हरित वसई संरक्षण समिती’तर्फे मोठी चळवळ उभी केली होती. या संघर्षात भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नव्हता. त्यामुळे मंत्र्यांनी नालासोपाऱ्यात येऊन वसईची गुंडगिरी आम्ही मोडली, असे विधान करणे ही दिशाभूल असल्याचे मार्कुस डाबरे म्हणाले. विखे-पाटील यांनी त्यांच्या पक्षातील लोक त्या वेळी नेमके कुठे होते, याचा शोध घ्यावा. तसेच हा लढा राज्य, राष्ट्रीयस्तरावर गाजला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
