जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या हस्ते सामूहिक वनहक्कपट्टे वाटप
जव्हारमध्ये विकासात्मक उपक्रमांची पाहणी
जिल्हाधिकारी डॉ. जाखड यांच्या हस्ते सामूहिक वनहक्कपट्टे वाटप
पालघर, ता. १३ (बातमीदार) : जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी जव्हार तालुक्यातील चिंचवाडी व भोपतगड परिसरात विविध विकासात्मक उपक्रमांची पाहणी केली. तसेच चिंचवाडी येथील आरोग्य तपासणी शिबिराला भेट देत जाखड यांनी तेथील आरोग्य उपक्रमांचे कौतुक केले.
भोपतगड येथे सामूहिक वनहक्क पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी सोनगीरपाडा- घाटाळपाडा येथे ६१०.३७ हेक्टर. आर, अनंतनगर-कोगदा येथे १९२.१८१ हेक्टर. आर., हाडे - देवीचापाडा येथे १३२ हेक्टर. आर., झाप-चिंचवाडी येथे ३०० हेक्टर. आर, असे एकूण १२३४.५५१ हेक्टर आर. सामूहिक वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यक्रमानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. जाखड यांनी भोपतगड किल्ल्याची पाहणी करून, तेथे आयोजित ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थांना विकास, हक्कसंरक्षण आणि वनव्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले.
या प्रसंगी वयम संस्थेचे अध्यक्ष मिलिंद थत्ते, प्रभारी तहसीलदार सुरेश कामडी, उपवनसंरक्षक सैपुन शेख, तसेच महसूल विभाग, वन विभाग, प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी अभयकुमार टकले, तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.
