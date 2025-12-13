भूसंपादनातील गोलमाल भोवला
भूसंपादनातील गोलमाल भोवला
भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी निलंबित
विरार, ता. १३ (बातमीदार) ः वसई भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूकरमापकाला शासनाचे एक कोटी ४२ लाख ७३ हजारांचे नुकसान केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. भूसंपादित होणार नसलेली जागा दाखवून एका खासगी व्यक्तीला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे.
वसई भूमी अभिलेख कार्यालयात भूकरमापक गणेश कोकाटे यांची डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण प्रक्रियेत जागेच्या मोजणीसाठी भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. २ डिसेंबर ते ४ डिसेंबर २०१८ दरम्यान त्यांनी भूसंपादन सीमांकन मोजणी कामाची पूर्तता केली होती. उपविभागीय प्रकरण क्रमांक २५९७ अधिकारी पालघर यांच्याकडे नकाशासह मोजणी अहवाल पाठवण्यात आला होता. माहीम येथील सर्वे क्रमांक ९७४ ही जागा धनंजय चौधरी याची असल्याचे दाखवून डहाणू रेल्वे चौपदरीकरणात बाधित होत असल्याचे दाखवण्यात आले; पण प्रत्यक्षात ही जागा शासनाची होती. असे असतानाही धनंजय चौधरीला एक कोटी ४२ लाख ७३ हजार ५४१ ही रक्कम अदा करण्यात आली. या प्रकरणाची फेरमोजणी भूकरमापक माधव गायकवाड यांच्यामार्फत करण्यात आली. त्या वेळी जमीन व भूसंपादित होणाऱ्या क्षेत्रात १,२०० मीटर अंतर असल्याचे उघडकीस आले होते.
