प्रत्येक बंदिवानाचा जगण्याचा, आरोग्याचा आणि जामिनाचा हक्क अबाधित आहे : पी. पी. मुळे
दोषसिद्धी होईपर्यंत बंदिवान निरपराधच : न्यायाधीश पी. पी. मुळे
कल्याण जिल्हा कारागृहात आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन उत्साहात
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : ‘‘अनामिक घटनेच्या सावलीत काही निरपराध कारागृहात येतात. दोषसिद्धी होईपर्यंत ते सर्व निरपराधच आहेत. प्रत्येक बंदिवानाचा जगण्याचा, आरोग्याचा आणि जामिनाचा हक्क अबाधित आहे,’’ अशा शब्दांत मानवाधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित करत कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. पी. मुळे यांनी मार्गदर्शन केले. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनानिमित्त पश्चिमेकडील आधारवाडी जिल्हा कारागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी भावी जीवन अधिक सकारात्मक करण्यासाठी आशावाद, बदलाची तयारी आणि नव्या सुरुवातीचा स्वीकार आवश्यक असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र कारागृह विभागाच्या ‘‘सुधारणा व पुनर्वसन’’ ब्रीदवाक्यानुसार, कल्याण जिल्हा कारागृहात आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे आणि कल्याण जिल्हा कारागृह यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम संपन्न झाला. न्यायाधीश पी. पी. मुळे, उपजिल्हाधिकारी शशिकांत गायकवाड, टिटवाळा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी आणि कल्याण तालुका विधी सेवा समिती पॅनेलचे वकील दीपक पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
उपजिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करून भविष्याकडे पाऊल टाकण्याचा सल्ला दिला. पोलिस निरीक्षक गिरी यांनी तरुण पिढीने रागाच्या भरात चुकीच्या पावलांमुळे कारागृहात येऊ नये, अशी खंत व्यक्त केली. कारागृह अधीक्षक प्रदीप जगताप यांनी बंदिवान हे सर्वप्रथम ‘माणसे’ आहेत आणि त्यांचे मूलभूत अधिकार नियमानुसार जपले जात आहेत, असे स्पष्ट केले. या कार्यक्रमामुळे बंद्यांच्या मानवी हक्कांबाबत जागृती झाली.
