पालघर जिल्हा क्रीडा सप्ताहला सुरुवात
पालघर जिल्हा क्रीडा सप्ताहाला सुरुवात
पालघर (बातमीदार) : पालघरमध्ये जिल्हा क्रीडा सप्ताह २०२५ला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली असून गुरुवार (ता. १८)पर्यंत हा सप्ताह चालणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानुसार, शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांबरोबरच अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठ, क्रीडा असोसिएशन्स, क्रीडा मंडळे आणि अकादमींना आपल्या स्तरावर विविध उपक्रम राबवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा क्रीडा आठवड्यात विद्यार्थ्यांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांना सहभागी करणारे बहुविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.