सोसायटीच्या व्हाॅट्सअप ग्रुपमधून काढल्याने मारहाण
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) ः सोसायटीच्या व्हाॅट्सॲप ग्रुपमधून काढून टाकल्याचा राग मनात धरून मारहाण केल्याप्रकरणी तिघांविरोधात तळोजा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
विश्वास धनावडे हे बागेश्री सोसायटी, सेक्टर ४०, खारघर येथे राहत असून त्यांच्या सोसायटीतील आशीष याने अमृत बेलदार आणि ओमकार मोकल यांना सोसायटीच्या व्हाॅट्सॲप ग्रुपमध्ये समावेश केला. ते सोसायटीचे सभासद नसल्याने त्यांना धनावडे यांनी ग्रुपमधून काढून टाकले. त्यानंतर त्यांना ओमकारने फोन करून इमारतीच्या खाली या, असे सांगितले. धनावडे खाली आले असता, ग्रुपमधून का काढले, असे विचारले. या वेळी तुम्ही ग्रुपमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत व माझ्या नावाची बदनामी करत आहात म्हणून तुम्हाला ग्रुपमधून काढून टाकल्याचे धनावडे यांनी सांगितले.
अमृतने धनावडे यांना हाताबुक्क्याने डोक्यात मारहाण केली आणि ओमकार आणि युवराज उत्तम घागरे याने काठीने मारहाण केली. त्या मारहाणीत धनावडे जखमी झाले. त्यांची पत्नी सोडवण्यासाठी आली असता तिचेदेखील केस ओढले आणि तिला किरकोळ दुखापत झाली. याप्रकरणी युवराज घागरे, अमृत रवींद्र बेलदार, ओमकार मोकल यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली.
