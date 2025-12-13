मुलुंडमध्ये मोफत आरोग्य चिकित्सा शिबिर
मुलुंड, ता. १३ (बातमीदार) ः मुलुंड भाजप प्रभाग क्रमांक १०३ च्या अध्यक्षा हेतल जोबनपुत्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोफत आरोग्य चिकित्सा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरामध्ये रक्तदाब तपासणी, शर्करा तपासणी, ईसीजी आणि डॉक्टरांचा मोफत सल्ला आदींचा समावेश असणार आहे. हे शिबिर शनिवारी (ता. १३) सकाळी १० ते दुपारी २ या कालावधीत मुलुंड पश्चिमेतील गणेश मंदिर, गोवर्धननगर, एलबीएस मार्ग येथे आयोजित केले होते. या शिबिराला परिसरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. तसेच रविवारी (ता. १४) सकाळी १० ते दुपारी २ या कालावधीत मुलुंड पश्चिमेतील वीणा सागर सोसायटी, वीणानगर, एलबीएस मार्ग येथे हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व नागरिकांनी या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजक हेतल जोबनपुत्रा यांनी केले आहे.