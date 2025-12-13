अखेर उड्डाणपुलांवरील फुगवटे काढले
‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर संबंधित विभाग खडबडून जागा; वाहनचालकांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ठाणे पालिका क्षेत्रातील घोडबंदर मार्गावरील उड्डाणपुलांवर मास्टिक मटेरियलमुळे तयार झालेले फुगवटे (बम्प्स) अखेर काढून टाकण्यात आले आहेत. या फुगवट्यांमुळे वाहनांचे नियंत्रण बिघडून अपघातांचा धोका वाढला होता. यासंदर्भातील वृत्त दै. सकाळमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर संबंधित विभागाला जाग आली आणि त्यांनी तत्काळ दुरुस्ती करून रस्ता समांतर केला. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
घोडबंदर मार्गावरून वसई, गुजरात दिशेने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. दरवर्षी पावसाळ्यात या मार्गावरील वाघबीळ, पातलीपाडा, मानपाडा आणि माजिवाडा उड्डाणपुलांवर खड्डे पडतात. हे खड्डे बुजवण्यासाठी एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी वापरलेले मास्टिक मटेरियल अनेक ठिकाणी फुगून वर आले होते. यामुळे दुचाकी आणि रिक्षाचालकांना वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत होती. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित यंत्रणेला हे फुगवटे तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. याबाबतचे वृत्त दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता संबंधित विभाग जागा झाला असून, कामाला गती मिळाली आहे.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपूर्वी एमएमआरडीए विभागाने कोपरी आणि तीन हात नाका या दोन उड्डाणपुलांवरील मास्टिकचे फुगवटे दुरुस्त करून रस्ता समांतर करण्यात आला असल्याचा दावा केला. त्यानंतर आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून घोडबंदर रोडवरील पातलीपाडा उड्डाणपूल, माजिवडा, वाघबीळ उड्डाणपुलांवरील मास्टिकचे फुगवटे दुरुस्त करून रस्ता समांतर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी
मागील काही दिवसांपूर्वी एमएमआरडीए विभागाने कोपरी आणि तीन हात नाका येथील दोन उड्डाणपुलांवरील मास्टिकचे फुगवटे दुरुस्त करून रस्ता समांतर केला होता. त्यानंतर आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घोडबंदर रोडवरील पातलीपाडा, माजिवडा आणि वाघबीळ उड्डाणपुलांवरील फुगवटे काढून रस्ता पूर्ववत केला आहे. संबंधित विभागाने दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, यापुढे रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत नियमित तपासणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
उड्डाणपुलांवर वाढला होता अपघातांचा धोका
नितीन कंपनी, कॅडबरी, पातलीपाडा, माजिवडा आणि वाघबीळ उड्डाणपूल अशा अनेक ठिकाणी हे फुगलेले मास्टिक डोकेदुखी ठरले होते. विशेषत: रात्रीच्या वेळी किंवा पावसात हे फुगवटे स्पष्ट दिसत नसल्याने, दुचाकीस्वार आणि रिक्षाचालक अपघाताला बळी पडण्याची भीती व्यक्त होत होती. या वारंवार होणाऱ्या अडथळ्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा वेग मंदावला होता आणि इंधनाचा अपव्ययही होत होता. प्रवाशांचा वाढता मनस्ताप लक्षात घेऊन या तात्पुरत्या दुरुस्तीऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक सातत्याने करत होते.
