पन्हळघर खुर्द येथे बंधाऱ्याची उभारणी
पन्हळघर खुर्द येथे बंधाऱ्याची उभारणी
लोकसहभागातून पाणी अडवा-पाणी जिरवा मोहीम यशस्वी
माणगाव, ता. १३ (वार्ताहर) : सामाजिक बांधिलकी जपत आणि पर्यावरण संवर्धनाचा प्रभावी संदेश देत स्वामी नरेंद्र महाराज संस्थान, लोणेरे विभागाच्या वतीने पन्हळघर खुर्द येथील नदीवर लोकसहभागातून पाणी अडवा-पाणी जिरवा, या मोहिमेअंतर्गत बंधारा उभारण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात आले. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवणे व भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
या उपक्रमाचे आयोजन लोणेरे गावचे अध्यक्ष तसेच नरेंद्र महाराज सांप्रदाय, लोणेरेचे अध्यक्ष नंदकुमार टेंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. बंधारा उभारणीसाठी नरेंद्र महाराज सांप्रदायाचे भक्तगण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले. सर्वांनी श्रमदानातून उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत कमी कालावधीत बंधारा बांधण्याचे काम पूर्ण केले. या लोकसहभागामुळे एकतेचे व सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडले. या वेळी पन्हळघर खुर्दचे सरपंच हारिदास शेडगे यांनी उपस्थित भक्तगणांचे स्वागत केले. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच जलसंधारणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. अशा उपक्रमांमुळे पाणी साठवण क्षमता वाढून शेतीसाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील जलसंकट दूर करण्यासाठी अशा लोकसहभागात्मक उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
.................
भूजल पातळी वाढण्यास मदत
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना नंदकुमार टेंबे यांनी सांगितले की, पाणी हे जीवनाचे मूलभूत स्रोत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व बदलत्या हवामानामुळे भविष्यात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच जलसंधारणाची कामे हाती घेणे गरजेचे आहे. स्वामी नरेंद्र महाराज संस्थानच्या माध्यमातून समाजोपयोगी व पर्यावरणपूरक उपक्रम सातत्याने राबविण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या बंधाऱ्यामुळे पन्हळघर खुर्द परिसरातील भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार असून, शेतकरी, ग्रामस्थ व भावी पिढीसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे.