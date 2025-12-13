सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची दयनीय अवस्था
महिलावर्गाची मोठी गैरसोय; उपाययोजना करण्याची मागणी
खालापूर, ता. १३ (बातमीदार) : शहरात एकमेव सार्वजनिक स्वच्छतागृह असून तेदेखील सध्या पूर्णपणे दयनीय अवस्थेत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांसह बाहेरगावावरून येणाऱ्या नागरिकांची, विशेषतः महिलांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. तालुक्याचे केंद्र असल्याने खालापूर येथे विविध शासकीय व खासगी कामांसाठी तालुक्यातील अनेक भागांतून दररोज नागरिक येत असतात; मात्र मूलभूत सुविधेअभावी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
खालापूर बस स्थानकाच्या नजीक असलेले हे सार्वजनिक स्वच्छतागृह अनेक दिवसांपासून योग्यप्रकारे साफसफाई न झाल्याने दुर्दशेत आहे. स्वच्छतागृह परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरलेली असून आत साचलेले दुर्गंधीयुक्त पाणी थेट रहदारीच्या मार्गावर वाहत आहे. त्यामुळे परिसरात ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना नाक दाबून चालावे लागत आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक त्रास महिला, मुली, वयोवृद्ध नागरिक तसेच बाहेरगावी जाणारे प्रवासी यांना सहन करावा लागत आहे. विशेषतः खासगी कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी तसेच बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना स्वच्छतागृहाचा वापर करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. स्वच्छतेअभावी अनेक वेळा नागरिक स्वच्छतागृह वापरणे टाळत असून त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीनेही गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृह ही मूलभूत सुविधा असून त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
..................
शुल्क आकारून सेवा द्या
यासंदर्भात स्थानिक नागरिक सचिन पारठे यांनी संताप व्यक्त करताना सांगितले, की स्वच्छतागृहात पाय ठेवणेदेखील मुश्कील झाले आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी एकच स्वच्छतागृह असून महिला व वयोवृद्ध नागरिकांना सुविधेअभावी हाल सहन करावे लागत आहेत. नाममात्र शुल्क आकारून स्वच्छ, सुरक्षित व सुसज्ज स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करणे अत्यंत गरजेचे आहे. खालापूर नगर पंचायत किंवा संबंधित प्रशासनाने तातडीने या सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची साफसफाई करावी, नियमित देखभाल व्यवस्था सुरू करावी, तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र व स्वच्छ सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
