महानिर्मिती उभारणार उदंचन जलविद्यूत प्रकल्प
कोयना परिसरात ४०० मेगावॉट वीजनिर्मिती; जलसंपदा विभागाशी करार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः विजेच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर महानिर्मिती कोयना जलविद्युत केंद्राच्या टप्पा सहानजीक ४०० मेगावाॅट क्षमतेचा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी महानिर्मितीने राज्याच्या जलसंपदा विभागाशी करार केला आहे. सुमारे २,८०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून २,५०० जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच राज्याची विजेची मागणी जास्त असताना वाढीव वीज उपलब्ध होऊ शकणार असून विद्युत ग्रीडला स्थिरता मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
कोळशावरील औष्णिक वीज केंद्रातून वीजनिर्मिती करताना मोठ्या प्रमाणात कोळसा जाळावा लागत असल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. तसेच या प्रकल्पात तयार निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर जास्त असतो. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महानिर्मितीने आतापर्यंत सुमारे २,११० मेगावाॅट क्षमतेचे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी करार केले आहेत. त्यातच आता सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथे कोयना वीज केंद्राच्या टप्पा सहानजीक ४०० मेगावाॅटचा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यानुसार उंचावरून असलेल्या धरणातील पाण्याच्या मदतीने वीजनिर्मिती केली जाते. तसेच हे पाणी खालील बाजूला असलेल्या तलावात साठवून पुन्हा पंपाच्या साहाय्याने उंचावर असलेल्या तलावात पाणी सोडून चक्राकार पद्धतीने वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. महानिर्मितीने जलसंपदा विभागासोबत केलेल्या करारानुसार त्यांची उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता २,५१० मेगावाॅटपर्यंत वाढणार असल्याची माहिती महानिर्मितीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
