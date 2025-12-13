नाल्याला भीषण आग
नाल्याला भीषण आग
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकार
पालघर, ता. १३ ः तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील नैसर्गिक नाल्यात रसायनयुक्त प्लॅस्टिक, औद्योगिक कचरा टाकला जात आहे. पावसाळ्यानंतरही सातत्याने वाहणाऱ्या नाल्यातील कचऱ्याला लागलेल्या आगीने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
रस्त्यालगत लागलेली आग नाल्यातील ज्वलनशील रसायनयुक्त प्लॅस्टिकला लागून वेगाने पसरली. धूर, उंच ज्वाळांमुळे परिसरातील नागरिकांसह कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होती. घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसीचे उपअभियंता अविनाश संखे यांनी तत्काळ अग्निशमन दलाशी संपर्क साधत जवानांना घटनास्थळी पाचारण केले. अग्निशमन दलाने त्वरित कार्यवाही करत आगीवर नियंत्रण मिळवल्याने मोठा अनर्थ टळला. औद्योगिक क्षेत्रातील नाल्यांमध्ये सर्रासपणे रसायनयुक्त कचरा टाकण्याच्या प्रकारामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
