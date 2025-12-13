मुंबई
फार्महाऊसमधून एसी चोरीला
खालापूर, ता. १२ (बातमीदार) : कलोते येथील ट्युडोर फार्महाउसमधून सुमारे एक लाख ३० हजार रुपये किमतीचे तीन विंडो एसी चोरीला गेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना खालापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे.
कलोते गावात बेलापूर येथील रहिवासी मोहम्मद खान यांचे ट्युडोर फार्महाउस असून, फार्महाउसवर कोणीही उपस्थित नसल्याचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी ही चोरी केली. गुरुवारी फार्महाउसची पाहणी करताना एसी गायब असल्याचे खान यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी खालापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
याप्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र बहाडकर करत आहेत.