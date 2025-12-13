शहरात मार्जिनल स्पेस गैरवापरावर कारवाई
आयुक्तांचे आदेश असूनही तुर्भे येथे मात्र दुर्लक्ष
तुर्भे, ता. १३ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या आदेशानुसार शहरात पादचाऱ्यांची चालण्याची जागा बळकावणाऱ्या दुकानदार व फेरीवाल्यांवर धडक कारवाई सुरू असताना, तुर्भे विभाग मात्र या कारवाईपासून अलिप्त असल्याचे चित्र दिसत आहे. मार्जिनल स्पेसचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असतानाही तुर्भे विभागात अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
तुर्भे येथील वाणिज्य संकुल, रस्ते व पदपथांवर दुकानदार आणि फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले असून, त्यामुळे सणासुदीच्या काळात वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. एपीएमसी वाहतूक पोलिसांनी याबाबत वारंवार तुर्भे विभाग कार्यालयाला कळवूनही कारवाई झालेली नाही. अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांच्या निदर्शनास ही बाब आणूनही विभाग अधिकारी सागर मोरे यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
तुर्भे विभागात सुमारे २०० हून अधिक दुकानदारांकडून दरमहा हप्ता वसुली होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच काही व्यापाऱ्यांवर मेहेरनजर दाखवली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पादचाऱ्यांची हक्काची जागा हिरावणाऱ्या या अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा धडाका
बेलापूर विभागानंतर वाशी विभागातील सेक्टर १७ आणि सेक्टर २ परिसरात मार्जिनल स्पेसचा वापर करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करून त्यांचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून, कोपरखैरणे येथे जमा करण्यात आले आहे. या मोहिमेत एकूण एक लाख ५५ हजार रुपयांची दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच वाशी, तुर्भे, कोपरखैरणे व घणसोली विभागांतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवरही कारवाई करण्यात आली. यासोबतच सर्व विभागांमध्ये विनापरवानगी लावलेले बॅनर्स हटविण्याची मोहीमही राबविण्यात आली आहे.
