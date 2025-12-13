घरात लग्नाची धावपळ असताना परदेशातून परतणाऱ्या
अपघातात बाप-लेकाचा मृत्यू
रोहा, ता. १३ (बातमीदार) ः माणगावच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरचालकाने कोलाडजवळील पुई गावाच्या हद्दीत गाडीला ब्रेक लावला. परिणामी त्यामागून येणारी चारचाकी नियंत्रण सुटल्याने कंटेनरला जोरदार धडकली. या अपघातात बाप-लेकाचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात शनिवारी (ता.१३) सकाळी झाला. घरात लग्नाची तयारी सुरू होती. या मंगलमय प्रसंगी परदेशात नोकरी करणाऱ्या आपल्या वडिलांना मुंबई विमानतळावरून घरी नेत असताना नवर देवासहित वडिलांवर नियतीने घाला घातला. माणगांव तालुक्यातील गोरेगावजवळील वणी-पुरार येथील सज्जाद अब्दुल शुकूर सरखोत ( वय ५५) व ओवेस सज्जाद सरखोत (वय २५) अशी मृतांची नावे आहेत. तर दुसरा मुलगा सरजिल व चालक हे किरकोळ जखमी झाले आहेत. एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या सज्जाद सरखोत याचे येत्या २९ डिसेंबरला लग्न होणार होते.
