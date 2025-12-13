मालवणी येथे कायदा व सुव्यवस्थेला बळकटी
मालवणी येथे कायदा व सुव्यवस्थेला बळकटी
खासदार पीयूष गोयल यांच्या पुढाकाराने नवीन पोलिस ठाण्यास मंजुरी
मुंबई, ता. १३ : मालाड (पश्चिम) येथील मालवणी परिसरात वाढती लोकसंख्या आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मजबूत यंत्रणेची गरज लक्षात घेता, उत्तर मुंबईचे खासदार व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य सरकारने मालवणी येथे नवीन पोलिस ठाणे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला मोठे बळ मिळणार असून, पोलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
मालवणी परिसरात नवीन पोलिस ठाण्याची गरज खासदार पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. यामध्ये सध्याचे मालवणी पोलिस ठाणे विभाजित करून प्रस्तावित ‘मढ-मार्वे पोलिस ठाणे’ स्थापन करण्यात येणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका, एसआरए, एमएमआरडीए, म्हाडा, पोलिस विभाग आदींच्या संयुक्त विभागीय आढावा बैठकीत खासदार व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मालवणी येथे नवीन पोलिस ठाणे सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
यासाठी ३६२ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मालवणीसह आणखी तीन नवीन पोलिस ठाणे आणि दोन पोलिस उपायुक्त विभाग परिमंडळ स्थापन करण्यासही सरकारने मंजुरी दिली आहे. या चार नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी एकूण १,४४८ पदांची निर्मिती करण्यात आली असून, यासाठी वार्षिक आवर्ती खर्च सुमारे १२४ कोटी रुपये आणि अनावर्ती खर्च ७.३९ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. सध्या मुंबईत १३ पोलिस परिमंडळे असून, या निर्णयामुळे त्यात आणखी दोन नवीन विभागांची भर पडणार आहे. यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च मंजूर आर्थिक तरतुदींमधून भागविण्यात येणार आहे.
वाढती लोकसंख्या आणि विद्यमान कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेवरील वाढता ताण लक्षात घेता मालवणी येथे नवीन पोलिस ठाणे ही काळाची गरज होती. यामुळे परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट होईल. या निर्णयामुळे मालवणी आणि परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.
- पीयूष गोयल, खासदार, उत्तर मुंबई
.....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.