सदनिकेचे प्लास्टर पडून ठाण्यात पित्याचा मृत्यू ; आई-मुलगा किरकोळ जखमी
प्लास्टर पडून एकाचा मृत्यू
ठाण्यातील घटनेत आई-मुलगा किरकोळ जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ठाण्यातील लोकमान्यनगर पाडा नंबर दोनमध्ये शनिवारी (ता. १३) पहाटे एकाच कुटुंबातील तिघांवर सदनिकेच्या प्लास्टरचा काही भाग पडला. यात सदनिकेतील मनोज मोरे (वय ४५) यांच्या छातीला दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. तर त्यांची पत्नी अर्पिता (४२) आणि मुलगा आरुष (१६) हे किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
करुमेदेव सोसायटीच्या टेरेसवरील एका सदनिकेच्या हॉलच्या प्लास्टरचा काही भाग शनिवारी पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास पडला. ही घटना घडली त्या वेळी मोरे कुटुंबातील चौघे हॉलमध्ये झोपले होते. प्लास्टरचा काही भाग हा मनोज मोरे यांच्या छातीवर आणि इतर दोघांच्या अंगावर पडल्याने त्यांना दुखापत झाली. तातडीने त्या तिघांना वर्तकनगर येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. त्या वेळी तेथील डॉक्टरांनी मनोज यांना मृत घोषित केले. तर अर्पिता मोरे यांच्या डोक्याला आणि आरुष याच्या दोन्ही पायांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.
