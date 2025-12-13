‘सखी फेस्टिवल २०२५’ मध्ये महिलांचा उत्स्फूर्त जल्लोष
‘सखी फेस्टिव्हल २०२५’मध्ये महिलांचा उत्स्फूर्त जल्लोष
‘सखींनो खेळात जीव रंगला’ कार्यक्रमाने वाशी गजबजले
तुर्भे, ता. १३ (बातमीदार) : शिवसेना प्रभाग क्रमांक १७ (नवी मुंबई महापालिका)तर्फे ‘आपली बोली, आपला बाणा’ या घोषणेसह आयोजित करण्यात आलेला बहुप्रतीक्षित ‘सखी फेस्टिव्हल २०२५’ हा कार्यक्रम शुक्रवारी (ता. १२) वाशी सेक्टर नऊ येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात उत्साहात झाला. प्रभागातील विविध सेक्टरमधून आलेल्या महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावत कार्यक्रमात जल्लोष केला.
‘जागर स्त्रीशक्तीचा, उत्सव एकनाथांचा’ ही यंदाची विशेष थीम ठरली. शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर अशोक पाटकर यांच्या पुढाकाराने आयोजित या सोहळ्यात सुप्रसिद्ध विनोदी कलाकार जितूदादा आणि आशाताई यांच्या ‘सखींनो खेळात जीव रंगला’ या सादरीकरणाने कार्यक्रमात रंगत भरली. जितूदादांच्या खुमासदार सूत्रसंचालनातून विविध खेळ, झटपट स्पर्धा व मनोरंजक उपक्रमांनी महिलांना अक्षरशः खिळवून ठेवले.
विजेत्यांचा सत्कार जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर, माजी उपमहापौर अविनाश लाड, वैभव गायकवाड, दिव्या गायकवाड व प्रणाली लाड यांच्या हस्ते करण्यात आला. मनोरंजन, हास्य, सांस्कृतिक रंगत आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाचा संदेश देणारा हा कार्यक्रम महिलांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
चौकट
पैठणीचा मान
स्पर्धांतील विजेत्यांना आकर्षक भेटवस्तूंसह पैठणी साड्यांचा मान देण्यात आला. तसेच लकी ड्रॉ कूपनद्वारे भाग्यवान महिलांना भेटवस्तू, तर लहान मुलांना रोख बक्षिसे देण्यात आली.
