कल्याण गायन समाजाच्या देवगंधर्व महोत्सवाला सुरवात
शास्त्रीय संगीताने कल्याणकर मंत्रमुग्ध
''देवकंधर्व महोत्सवा''चा दिमाखदार प्रारंभ
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवलीचे सांस्कृतिक भूषण असलेल्या, शतक महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेल्या कल्याण गायन समाजातर्फे आयोजित देवकंधर्व महोत्सवाच्या २४व्या वर्षाचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. १२) आचार्य अत्रे रंगमंदिरात झाले. भारतीय स्टेट बँक आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विशेष सहकार्याने या मानाच्या शास्त्रीय संगीत महोत्सवाला सुरुवात झाली.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, महोत्सवाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त भा.प्र.से. सीताराम कुंटे, उपाध्यक्ष डॉ. नंजप्पा व माधव जोशी, कल्याण गायन समाजाचे अध्यक्ष डॉ. संदीप जाधव, विश्वस्त नंदकुमार मुजुमदार, गायन समाजाचे पदाधिकारी राम जोशी, प्रशांत दांडेकर, स्वप्नील भाटे या सर्वांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून महोत्सवाचे दिमाखदार उद्घाटन झाले.
पहिल्या सत्राचे मानकरी आघाडीचे सतार वादक उस्ताद शाहिद परवेझ खान होते. त्यांनी आपल्या वादनाची सुरुवात राग गावतीमध्ये केली. आलाप, जोड आणि झाला अशा पारंपरिक पद्धतीने वादन पुढे नेत त्यांनी विलंबित झपताल आणि द्रुत त्रिताल या तालांमधील दोन सुंदर बंदिशी सादर केल्या. त्यानंतर त्यांनी यमन कल्याण रागातील दीपचंदीमधील रचना प्रस्तुत केली. दादरा तालातील मिश्र रचनेने त्यांनी आपल्या वादनाची सांगता केली. त्यांना तबल्यावर पं. विजय घाटे यांनी तोलामोलाची साथ केली. या जोडीने श्रोत्यांचे कान आणि मन तृप्त केले. सगळं वातावरणच चैतन्यमय करून टाकलं.
दुसऱ्या सत्राचे मानकरी किराणा आणि ग्वाल्हेर घराण्याचे सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री पं. व्यंकटेश कुमार होते. त्यांनी सुरुवातीला राग दुर्गा मधील ‘तुमबीन कोन प्यारे’ ही विलंबित तिलवाडा तालातील आणि ‘माता भवानी काली’ ही द्रुत त्रितालातील चीज सादर केली. तसेच त्रितालातील तराणा सादर करून त्यांनी दुर्गा रागाची सांगता केली. मैफलीत पुढे त्यांनी राग तिलककामोद मधील ‘डमरू डम डम बाजे’ ही रचना, तर उत्तरार्धात कौशी कानडा रागातील विलंबित एकतालातील व द्रुत त्रितालातील रचना सादर केल्या.
राग भैरवीतील ‘समझा मना कोई नाही अपना’ या त्रितालातील रचनेने पंडितजींनी आपल्या मैफलीची सांगता केली. त्यांना तबल्यावर मंदार पुराणिक यांनी आणि संवादिनीवर सिद्धेश बिचोलकर यांनी सुरेख साथ दिली. शिवराज पाटील व नागनाथ नागेश यांनी तानपुऱ्यावर साथ दिली.
