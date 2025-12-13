उल्हासनगरात चायनीज ढाब्यात मद्यसेवनाचा पर्दाफाश
उल्हासनगर, ता. १३ (बातमीदार) ः चायनीज ढाब्यात मनसे पदाधिकाऱ्याला मारहाण करण्यात आली, त्या ठिकाणी विठ्ठलवाडी पोलिसांनी केलेल्या छापेमारीत या दुकानात ग्राहकांकडून मद्यसेवन केले जात असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी ढाबा मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी उल्हासनगर कॅम्प चार येथील पेन्सिल फॅक्टरी व्हीटीसी ग्राउंड रोडवरील जय महाराष्ट्र चायनीज ढाब्यात मनसेचे उपविभागप्रमुख अजय बागुल यांनी हे दुकाने रात्री २ वाजेपर्यंत खुले ठेवण्यास आक्षेप घेतला होता. उशिरापर्यंत ढाबा उघडा असल्याने असामाजिक तत्त्वे जमून दारू सेवन करतात आणि परिसरातील गुन्हेगारी वाढते, अशी त्यांची तक्रार होती. तेव्हा ढाबा मालकाने पोलिसांकडून रात्री ३ वाजेपर्यंत ढाबा चालवण्याची परवानगी असल्याचे सांगताच दोघांमध्ये वाद वाढला. काही वेळातच ढाब्यात काम करणारे कर्मचारी आणि ग्राहकांनी मिळून बागुल यांच्यावर लाथा-बुक्क्यांनी व लाकडी दांडक्यांनी हल्ला केला होता. जखमी बागुल यांना तत्काळ मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर पोलिसांनी चायनीज ढाब्यात धडक दिली असता मालक मिळून आला नव्हता; मात्र याच ढाब्यात अद्यापही ग्राहकांना बेकायदा मद्यप्राशन करण्यासाठी दिले जात असल्याची बाब विठ्ठलवाडी पोलिसांना समजताच दोन दिवसांपूर्वी छापेमारी करण्यात आली. या धाब्यात ग्राहक दारूचे सेवन करीत असताना मिळून आले. त्यामुळे धाब्याचे मालक केवल शेळके याच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.