गावकीतील दंड वसुलीस, महिला च्या अन्याय वरील विरोध केल्याप्रकरणी वाळीत टाकण्याच्या गुन्हा दाखल.
दंडवसुलीसाठी बहिष्कार
वळके गावातील घटना; ३० जणांवर गुन्हा
रेवदंडा, ता. १३ (बातमीदार) ः मुरूड तालुक्यातील वळकेमधील समाज मंदिरात एप्रिल २०१६ ते सप्टेंबर २०२५ यादरम्यान गावकीतील दंडवसुली, तसेच महिलांच्या अन्यायावरील गावकीचे पंच करत असलेल्या न्यायनिवाड्याला विरोध करणे, १० वर्षे गावकीची वर्गणी फंड व दंडाची रक्कम भरणा केली नाही, या रागातून गावचे पंच, महिला पंच व सदस्य यांनी वाळीत टाकण्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी ३० जणांवर सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मधुकर भगत (वय ६६) रा. वळके ता. मुरूड यांनी रेवदंडा पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. ११) फिर्याद दाखल केली आहे. यात फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबाला बहिष्कार टाकून वाळीत टाकले. दंड स्वरूपातील मागील १० वर्षांतील प्रत्येकी पाच हजार रुपये फंड व एक हजार रुपये व्याजासह अशी एकूण साठ हजार रुपये दंडाची वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अन्यायकारक फतवा
फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबाचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी फिर्यादीच्या वडिलांच्या अंत्यविधी कार्यात सहभागी होण्यास नागरिकांना मनाई करण्यात आली. अंत्यविधी कार्यात सहभाग घेतल्यास त्या नागरिकांना व त्यांच्या कुटुंबीयांनादेखील बहिष्कृत करून वाळीत टाकण्यात येणार असल्याचा फतवा काढण्यात आला. तसेच अंत्यविधीत सहभागी झालेले चंद्रकांत भगत, राहुल भगत, पदीबाई काटकर, धंनजय धनावडे यांच्याकडून १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. धनंजय धनावडे यांनी दंड न दिल्याने त्यास बहिष्कृत करण्यात आले. फिर्यादी, त्यांचे तीन भाऊ व संपूर्ण कुटुंबाला वाळीत टाकण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.