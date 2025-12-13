शिधावाटप दुकानात दिवसाढवळ्या चोरी
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील खेमानी परिसरात असलेल्या एका शिधावाटप दुकानात दिवसाढवळ्या चोरीची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत चोराने दुकानातील लॅपटॉप, मोबाईल, काउंटरमधील दहा हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरून पोबारा केला आहे. याप्रकरणी दुकान मालक रोहित गुप्ता यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहित गुप्ता हे कल्याण पूर्वेतील खडेगोळवली परिसरात राहणारे असून, त्यांचे उल्हासनगरमधील खेमानी परिसरात शिधावाटप दुकान आहे. सकाळी नेहमीप्रमाणे त्यांनी दुकान उघडून नागरिकांना धान्यवाटप सुरू केले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास कामासाठी बाहेर जायचे असल्याने त्यांनी दुकानाचे अर्धे शटर बंद केले होते. मात्र, काही मिनिटांतच परत आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की काउंटरवर ठेवलेला लॅपटॉप, मोबाईल आणि दहा हजार रुपये रोख रक्कम चोरीला गेली आहे. या प्रकारानंतर गुप्ता यांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी करत परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता संशयित चोराची ओळख पटल्याचे समजते. संबंधित आरोपी हा सराईत चोर असून, त्याच्यावर यापूर्वीही चोरीचे अनेक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पुढे आली आहे. चोरट्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली असून पुढील तपास उल्हासनगर पोलिस करत आहेत.
