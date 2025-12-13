अंबरनाथमध्ये तक्रार यंत्रणेवर भर
अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमध्ये निवडणूक प्रशासन तक्रार यंत्रणेवर अधिक अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू असलेली रस्त्यांची कामे किंवा आवश्यक परवानगीशिवाय वापरली जाणारी वाहने अशा काही घटना शहरात निदर्शनास येत आहेत.
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ही निवडणूक आता २० डिसेंबरला होत आहे. आचारसंहितेचा कालावधी वाढला आहे. या काळात उमेदवारांकडून नियमांचे पालन केले जात असल्याची खात्री करण्यासाठी प्रशासन कार्यरत आहे. शहरात आचारसंहिता भंगावर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथके तैनात आहेत. या पथकांनी आत्तापर्यंत केवळ तीन किरकोळ गुन्हे दाखल केले. यामध्ये महिलांना भेटवस्तू वाटप आणि अन्न धान्यवाटप यांचा समावेश आहे.
नियमानुसार कार्यवाही
आचारसंहिता भंगासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला अधिकृत तक्रार प्राप्त होणे महत्त्वाचे आहे. ज्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत आहोत. जिथे तक्रार असेल, तिथे नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. मात्र, जी गोष्ट आमच्यापर्यंत (तक्रारीद्वारे) आली नाही, तिच्यावर कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य होत नाही, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांनी सांगितले.
