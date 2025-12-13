कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा अजब कारभार
झोपडीला दोन लाखांचा कर
केडीएमसीची आदिवासी महिलेला नोटीस
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत येत आहे. आता एका कातकरी महिलेच्या झोपडीला तब्बल दोन लाख ३३ हजारांचा कर लावला आहे. हा कर न भरल्यास झोपडी जप्तीची नोटीस या महिलेला देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा केडीएमसीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, तर याबाबत श्रमजीवी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महापालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० गणेश विद्यालय हायस्कूलजवळील कातकरी पाडा येथील कातकरी समाजातील विधवा महिला सुमित्रा उर्फ पारू बळीराम कातकरी या महिलेला ती राहत असलेल्या झोपडीचे सुमारे दोन लाख ३३ हजार रुपये रकमेचे टॅक्स पावतीचे बिल महापालिकेने दिले आहे. ही रक्कम भरली नाही, तर ती राहत असलेल्या कच्च्या झोपडीला जप्तीची नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, याबाबत केडीएमसीच्या कर विभागाच्या उपायुक्त बाळासाहेब चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
जाब विचारणार
या महिलेच्या घरात कोणताही कर्ता पुरुष नाही. दोन लाख ३३ हजारांची नोटीस पाहता तिच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली आहे. हा टॅक्स कसा भरावा, हा प्रश्न तिला पडला आहे. तिचे घर विक्री करून पाच हजारसुद्धा मिळणार नाहीत. अशा परिस्थितीत या महिलेला महापालिकेने टॅक्स व जप्ती नोटीस काढून आदिवासी कातकरी कुटुंबांची चेष्टा केली आहे. या घटनेचा श्रमजीवी संघटनेने निषेध केला आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटना महापालिका कार्यालयाला जाब विचारून आदिवासी कातकरी कुटुंबातील महिलेच्या पाठीशी उभी राहणार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने यांनी सांगितले.
