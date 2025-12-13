पालिकेने काढलेल्या सोडतीत ३७३ अर्जदाराचे घरांचे स्वप्न पूर्ण!
मुंबई, ता. १३ : पालिकेतर्फे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ अंतर्गत ४२६ घरांची संगणकीय सोडत शनिवारी (ता. १३) पालिका मुख्यालयात ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली. या सोडत प्रक्रियेदरम्यान एकूण ४२६ घरांची सोडत यशस्वीपणे पार पडली. यात ३७३ अर्जदारांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण झाले, तसेच ३६२ अर्जदार या प्रक्रियेदरम्यान प्रतीक्षा यादीवर आहेत. सदनिकाविजेत्या यशस्वी अर्जदारांना ई-मेलद्वारे माहिती कळविण्यात येणार आहे. तसेच, कागदपत्र पडताळणीसाठी पुढील प्रक्रियेसाठी संपर्क साधण्यात येईल, पत्रही पाठवण्यात येईल. सोडत प्रक्रियेतील यशस्वी तसेच प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदारांची माहितीही पालिकेच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. दरम्यान, लवकरच २९६ घरांसाठी सोडत प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. दरम्यान, मुंबई महापालिका मंडईमध्ये पाच टक्के दिव्यांग आरक्षणांतर्गत दिव्यांग नागरिकांना व्यवसाय करण्याकरिता अनुज्ञापत्र व गाळे, स्टॉल जागा आदींचे ऑनलाइन पद्धतीद्वारे सोडतदेखील शनिवारी (ता. १३) काढण्यात आली.
