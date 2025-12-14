श्रीराम कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची चिंचघर गावात स्वच्छता विषयक जनजागृती
चिंचघरमध्ये विद्यार्थ्यांकडून स्वच्छता व जनजागृती
वाडा, ता. १४ (बातमीदार) : भांडुप येथील श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिबिरातील विद्यार्थ्यांनी वाडा तालुक्यातील चिंचघर गावात सोमवार (ता. ८) ते अहनिवार (ता. १३) विविध उपक्रम राबवले.
विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र, मंदिरे आणि स्मशानभूमी यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांची साफसफाई केली. ग्रामस्थांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सायबर क्राइम, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्लॅस्टिकबंदी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर पथनाट्ये सादर केली. जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांनी रंगबिरंगी चित्रे काढून सुशोभन केले, तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या या उपक्रमाबद्दल ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्रेमा नांगरे यांनी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी व शिक्षकांचे आभार मानले.