महिलांच्या आरोग्य व कॅन्सरविषयक जागरूकतेसाठी माता मेळावा
बापूगाव येथे महिला आरोग्य व कॅन्सर जनजागृती मेळावा
कासा, ता. १४ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील बापूगाव ग्रामपंचायत येथे शनिवारी (ता. १३) आरोहन संस्थेच्या वतीने महिलांच्या आरोग्य आणि कॅन्सरविषयक जागरूकतेसाठी माता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ग्रामीण महिलांमध्ये आरोग्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य आणि कॅन्सरचे लवकर निदान याविषयी जागरूकता निर्माण करणे, हा त्यामागील उद्देश होता. मेळाव्यात गर्भवती, स्तनदा मातांसह एकूण ८२ महिलांनी सहभाग घेतला.
एनीमिया (अल्परक्तता) - त्याची कारणे, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि आयर्नयुक्त आहारावर मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच, गर्भाशयमुख व स्तनाच्या कॅन्सरची लक्षणे आणि लवकर तपासणीचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. स्तनाचा कॅन्सर ओळखण्यासाठी घरच्या घरी करता येणारी स्तन स्व-तपासणी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकाद्वारे शिकवण्यात आली. गर्भपिशवी खाली येण्याची कारणे, उपाय आणि मानसिक आरोग्य यावरही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
महिलांसाठी ‘आरोग्याची साप-शिडी’ हा उपक्रम घेण्यात आला आणि आरोग्यविषयक माहितीसाठी व्हिडिओ व प्रात्यक्षिकांचा वापर करण्यात आला. गर्भवती व स्तनदा मातांना स्वच्छता किटचे वाटप करण्यात आले. या मेळाव्यामुळे महिलांमध्ये आरोग्य, पोषण आणि कॅन्सरविषयक जागरूकता लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे आयोजकांनी सांगितले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आरोहन संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी सूर्यकांत गावित आणि सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार मानण्यात आले.
