केवायासीसाठी बॅक शाखाधिकारी गावागावात
ई-केवायसीसाठी बँक अधिकाऱ्यांची गावागावात धावपळ
मोखाडा. ता. १४ (बातमीदार) : सरकारी योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत असूनही, बहुतांश खातेदारांचे खाते अद्ययावत नसल्यामुळे बँक शाखा व्यवस्थापकांनी गावागावात धावपळ सुरू केली आहे.
सरकारी योजनांचा (लाडकी बहीण योजना, वृद्धापकाळ, शेतकरी सन्मान निधी इ.) लाभ पारदर्शकपणे मिळवण्यासाठी खातेदारांची ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत आहे. ई-केवायसी न केलेल्या खातेदारांना योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी बँक शाखा व्यवस्थापक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांना भेटून गावागावात खातेदारांना आवाहन करत आहेत आणि त्यांचे फॉर्म भरून घेण्याचे काम करत आहेत. खातेदारांनी लवकरात लवकर आपले बँक खाते ई-केवायसीद्वारे अद्ययावत करावे, असे आवाहन बँक अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
------------------
बँकेच्या शाखेत २० हजारांच्या दरम्यान खातेदार आहेत. त्यापैकी तीन हजार खातेदारांची ई-केवायसी बाकी आहे. त्यासाठी आम्ही ग्रामसेवक आणि खातेदारांच्या भेटी घेतल्या आहेत. खातेदारांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही गावोगावी कॅम्प घेण्याचे नियोजन करत आहे. त्यामुळे खातेदार तसेच सरकारी योजनांच्या लाभार्थांनी ई-केवायसी करून घ्यावी.
- धुमकेतु वाघेला, शाखा व्यवस्थापक, आयडीबीआय शाखा, खोडाळा.
