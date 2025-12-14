कासा-चारोटी राज्य मार्गावर कोंडी
कासा-चारोटी राज्यमार्गावर कोंडी
वाहनचालक, प्रवासी त्रस्त
कासा, ता. १४ (बातमीदार) : कासा आणि डहाणू राज्य महामार्गावरील कासा-चारोटी या पट्ट्यात सध्या दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असून, यामुळे वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. कासा येथील रस्त्यालगतची बाजारपेठ, चारोटी परिसरातील इंधन पंप आणि चारोटी नाक्यावरील उड्डाणपुलाखालील अरुंद मार्ग यांमुळे वाहतूक सातत्याने मंदावते.
मार्गावर थंड पेयांची घाऊक दुकाने आणि इतर व्यापारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. माल उतरवण्यासाठी अवजड मालवाहतूक वाहने (उदा. थंड पेय वाहून नेणारी वाहने) रस्त्याच्या कडेला धोकादायक स्थितीत उभी राहतात. यामुळे शनिवारी (ता. १३) सुमारे अर्धा तास वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. डहाणू-नाशिक राज्य महामार्ग येथून जात असल्याने, शनिवार-रविवार व सुट्ट्यांच्या दिवशी वाहतुकीची गर्दी अधिक तीव्र होते. या वाहतूक कोंडीत एक रुग्णवाहिकाही अडकली होती. काही वाहनचालक धोकादायक पद्धतीने वाहने पुढे-मागे घेत असल्याने अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे.
रविवारीही चारोटी नाक्यावर पुन्हा सुमारे अर्धा तास कोंडी झाली. सध्या या राज्यमार्गावर अवजड वाहनांची संख्या वाढली आहेत. कासा-चारोटी यादरम्यान थंड पेयांच्या घाऊक दुकानातील माल उतरवण्यासाठी अनेक वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी राहत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे नागरिकांना त्रास होत असून अपघाताची शक्यता वाढली आहे. तसेच वाहतूक नियंत्रणाचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याने वाहनचालकांमध्ये वादावादीच्या घटनाही घडत असल्याचे समोर आले आहे.
महामार्ग पोलिस निरीक्षक अमोल जाधव यांनी म्हटले की, चारोटी नाक्यावरील वाहतूक कोंडीची माहिती मिळताच त्वरित पोलिस कर्मचारी पाठवून कोंडी सोडवली जाते, परंतु वाहनचालकांचे म्हणणे आहे की, वाहतूक नियंत्रणासाठी स्थानिक व महामार्ग पोलिसांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत, विशेषत: सायंकाळी व रात्रीच्या वेळी कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होते.
तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
वाहनचालक राजकुमार गिरी यांनी मागणी केली आहे की, मालवाहतूक वाहने रस्त्यावर उभी राहून अडथळा निर्माण करत असल्याने बांधकाम विभाग, पोलिस प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांनी या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
