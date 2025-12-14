आरएलडी महाराष्ट्रकडून केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह यांचे भव्य स्वागत
महाराष्ट्रात विकासाभिमुख कार्याला अधिक गती
मुंबई दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह यांचा विश्वास
घाटकोपर, ता. १४ (बातमीदार) : महाराष्ट्रातील संघटनात्मक मजबुती, शेतकरी, युवक आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर राष्ट्रीय लोक दल कटिबद्ध आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून महाराष्ट्रात विकासाभिमुख कार्याला अधिक गती देण्यात येईल, असा विश्वास राष्ट्रीय लोक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह हे मुंबई दौऱ्यावर असून, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, टर्मिनल-२ (टी२) येथे आगमन होताच राष्ट्रीय लोक दल महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने त्यांचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. या वेळी शाल व स्मृतिचिन्ह देऊन चौधरी जयंत सिंह यांचा सन्मान करण्यात आला.
स्वागत समारंभाला पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी खासदार मलूक नागर, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. वेदप्रकाश तिवारी, सरचिटणीस प्रियंका दीक्षित, सचिव डॉ. अशरफ चौधरी, पंकज वर्मा, युवक महाराष्ट्र अध्यक्ष भरत सारगे, मुंबई उपाध्यक्ष अजमत खान, दिनेश जैन, सरचिटणीस अरविंद यादव, मुकेश जोशी, नदीम शेख, मुंबई अध्यक्ष (चित्रपट) अमोल दोरुगडे, मुंबई अध्यक्ष (वाहतूक) शहजाद शेख, नवी मुंबई अध्यक्ष अकबर सय्यद, चांदिवली युवा अध्यक्ष हसन शेख, समाजसेवक संदेश मोरे, सतीश आंग्रे, बिरेन्द्र यादव यांच्यासह राष्ट्रीय लोक दल महाराष्ट्र प्रदेश/मुंबई समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
