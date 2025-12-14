दिग्दर्शक उदय शंकर पानी यांचे पहिले एकल चित्रप्रदर्शन
दिग्दर्शकाच्या नजरेतले चित्र
उदय पानी यांचे पहिले एकल चित्रप्रदर्शन
मुंबई, ता. १४ : चित्रपटसृष्टीत दीर्घकाळ योगदान देणारे ज्येष्ठ दिग्दर्शक उदय शंकर पानी हे आता नव्या ओळखीने रसिकांसमोर येत आहेत. ‘फ्रॉम सेलुलॉइड टू कॅनव्हास’ या शीर्षकाखाली त्यांचे पहिले एकल चित्रप्रदर्शन येत्या १६ ते २० डिसेंबरदरम्यान सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ या वेळेत
अंधेरी (प.) येथील ग्रेस्कासा येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
एफटीआयआयचे माजी विद्यार्थी असलेले उदय शंकर पानी यांनी भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीत विविध भूमिका निभावल्या आहेत. चित्रपट दिग्दर्शनाबरोबरच चित्रकलेची ओढ ही त्यांच्या आयुष्यात कायम होती; मात्र ही चित्रे आजवर खासगी स्वरूपातच होती. मुलांच्या प्रोत्साहनामुळे ती आता रसिकांसमोर येत असल्याचे पानी सांगतात. त्यांच्या मते, या चित्रांमध्ये आयुष्यभरातील अनुभव, भावना आणि दृश्यात्मक विचार एकत्र आले आहेत. माध्यम बदलले असले तरी सर्जनशीलतेची मूळ भावना कायम आहे, असे ते नमूद करतात.
प्रदर्शनात सुमारे ५७ चित्रकृती
१९७०च्या दशकापासून आजपर्यंतचा हा कलाप्रवास या चित्रांतून उलगडणार आहे. पोर्ट्रेट्स आणि लँडस्केप्सबरोबरच अमूर्त चित्रे, फुलांचे विषय आणि वन्यजीव यांचाही समावेश आहे. तेलरंगांसह जलरंग, अॅक्रेलिक, क्रेयॉन्स आणि रंगीत पेन्सिली अशा विविध माध्यमांचा त्यांनी प्रयोगशील वापर केला आहे. प्रदर्शनात सुमारे ५७ चित्रकृती पाहायला मिळणार आहेत.
