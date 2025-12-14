भव्य हस्तकला–चित्रकला प्रदर्शन
हस्तकला-चित्रकला प्रदर्शन
विद्यार्थी सृजनशीलतेचा उज्ज्वल आविष्कार
ठाणे, ता. १४ (बातमीदार) : ठाण्यातील चरई येथील ब्राह्मण शिक्षण मंडळाचे गुरुवारी (ता. ११) हस्तकला व चित्रकला प्रदर्शन उत्साह, सृजनशीलता आणि कलात्मक वातावरणात पार पडले. कला ही अभिव्यक्तीची शक्ती असल्याचे सिद्ध करणाऱ्या या प्रदर्शनाने विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला नवे सूर दिले.
या कार्यक्रमास संस्थेच्या अध्यक्षा नमिता बालाजी सोमण, चिटणीस ॲड. केदार जोशी यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन लाभले. मुख्याध्यापिका वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आणि पूर्व प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सारिका दामले यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शनाचे नियोजन पार पडले. सीआरसी-४ प्रमुख व गट क्रमांक २ समन्वयक अरुंधती डोमाळे यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. परीक्षक म्हणून डोमाळे आणि महाराष्ट्र विद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक सोलणकर यांनी कलाकृतींचे सूक्ष्म निरीक्षण केले.
इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी डाळी, टाकाऊ वस्तू, आईस्क्रीम काड्या, लोकरी आदींच्या मदतीने आकर्षक वस्तू साकारल्या. विज्ञान विभागातील डोके चालवा या उपक्रमाने पालक व विद्यार्थ्यांचे विशेष लक्ष वेधले. विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांचा सामूहिक सहभागामुळे हे प्रदर्शन नेत्रदीपक ठरले आणि विद्यालयाच्या कला-परंपरेला नवे यश लाभले.
